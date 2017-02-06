Комиссия РАН назвала гомеопатию лженаукой – СМИ И признала опасной для здоровья

Комиссия по борьбе с лженаукой при президиуме Российской академии наук (РАН) подготовила меморандум «О лженаучности гомеопатии». Об этом в понедельник пишет в понедельник «Коммерсантъ».

Также в РАН назвали гомеопатию опасной для здоровья, сообщает газета.

«Комиссия заявляет, что лечение сверхмалыми дозами различных веществ, применяемое в гомеопатии, не имеет научных оснований», — указано в меморандуме. В документе говорится, что такой вывод сделан на основе анализа публикаций в научных изданиях и отчетов о клинических исследованиях.

Комиссия подчеркнула, что гомеопатия как вид альтернативной медицины существует свыше 200 лет. Однако клинические испытания «не смогли экспериментально продемонстрировать эффективность гомеопатических средств и методов лечения», — отмечается в меморандуме.

В итоге, комиссия РАН рекомендовала российскому Минздраву маркировать гомеопатические лекарства словом «гомеопатические». Также предлагается вывести гомеопатические препараты из медицинского употребления в государственных лечебных учреждениях.