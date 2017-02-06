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06.02.17 / 11:03 Новости / Общество / Россия и мир

Комиссия РАН назвала гомеопатию лженаукой – СМИ

И признала опасной для здоровья

гомеопатия лженаукаКомиссия по борьбе с лженаукой при президиуме Российской академии наук (РАН) подготовила меморандум «О лженаучности гомеопатии». Об этом в понедельник пишет в понедельник «Коммерсантъ».

Также в РАН назвали гомеопатию опасной для здоровья, сообщает газета.

«Комиссия заявляет, что лечение сверхмалыми дозами различных веществ, применяемое в гомеопатии, не имеет научных оснований», — указано в меморандуме. В документе говорится, что такой вывод сделан на основе анализа публикаций в научных изданиях и отчетов о клинических исследованиях.

Комиссия подчеркнула, что гомеопатия как вид альтернативной медицины существует свыше 200 лет. Однако клинические испытания «не смогли экспериментально продемонстрировать эффективность гомеопатических средств и методов лечения», — отмечается в меморандуме.

В итоге, комиссия РАН рекомендовала российскому Минздраву маркировать гомеопатические лекарства словом «гомеопатические». Также предлагается вывести гомеопатические препараты из медицинского употребления в государственных лечебных учреждениях.

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Реплики

  1. Oleg-sg 06.02.2017 at 12:22

    Раньше был академик Лысенко. Теперь члены комиссии РАН. Ничего страшного, всего лишь борьба видов за выживание

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