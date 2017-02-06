В ДНР заявили о возможном наступлении ВСУ по всему фронту Украинские боевики направляют силы в Донбасс

В ДНР сообщили, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) готовят наступление по всему фронту в Донбассе. Об этом в воскресенье заявил заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

По словам Басурина, в Волноваху прибыли войска Нацгвардии. Он пояснил, «освобождая крымское направление, с попыткой соблюсти маскировку, на усиление механизированных бригад ВСУ на донецком и мариупольском направлении идет переброска противотанкового артиллерийского дивизиона». Кроме того, в зону «антитеррористической операции» перемещена 92-я бригада, а также прибыли три батальона «Азова».

Басурин уверен, что «эти данные позволяют сделать вывод о подготовке ВСУ Украины к наступательным боевым действиям по всей линии фронта». Он дополнил, что украинские силовики сосредоточены на донецком направлении. Они направили в Донбасс восемь ракетных комплексов – «Точка-У».

Напомним, ранее положение в Донбассе резко ухудшилось. Ополченцы и украинские силовики обвиняют друг друга в наступательных действиях на линии фронта.

Из-за интенсивных обстрелов была подорвана линия электропередачи. В итоге Авдеевка осталась без света. В настоящее время жители Авдеевки снова получают электроснабжение.