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06.02.17 / 00:50 Новости / Политика / Россия и мир

В ДНР заявили о возможном наступлении ВСУ по всему фронту

Украинские боевики направляют силы в Донбасс

ВСУ Донбасс

Фото с сайта cont.ws

В ДНР сообщили, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) готовят наступление по всему фронту в Донбассе. Об этом в воскресенье заявил заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

По словам Басурина, в Волноваху прибыли войска Нацгвардии. Он пояснил, «освобождая крымское направление, с попыткой соблюсти маскировку, на усиление механизированных бригад ВСУ на донецком и мариупольском направлении идет переброска противотанкового артиллерийского дивизиона». Кроме того, в зону «антитеррористической операции» перемещена 92-я бригада, а также прибыли три батальона «Азова».

Басурин уверен, что «эти данные позволяют сделать вывод о подготовке ВСУ Украины к наступательным боевым действиям по всей линии фронта». Он дополнил, что украинские силовики сосредоточены на донецком направлении. Они направили в Донбасс восемь ракетных комплексов – «Точка-У».

Напомним, ранее положение в Донбассе резко ухудшилось. Ополченцы и украинские силовики обвиняют друг друга в наступательных действиях на линии фронта.
Из-за интенсивных обстрелов была подорвана линия электропередачи. В итоге Авдеевка осталась без света. В настоящее время жители Авдеевки снова получают электроснабжение.

По материалам: ria.ru
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Реплики

  1. Dante 06.02.2017 at 02:17

    А почему никто не говорит ни слова о том, что Авдеевка уже второй год под контролем ВСУ и наступать на нее они не могли априори. Да, мы не можем знать о всей ситуации на Донбассе априори, но есть общепризнанные факты и элементарная логика. Неужели все так сложно?)

  2. гость 06.02.2017 at 09:38

    Возможность отловить главного «правосека», организатора «майдаунных», одесских, харьковских, мариупольских и прочих террористических преступлений?

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