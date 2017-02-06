Сбербанк подал иск о банкротстве владельца ГК «Город» Иск не связан с деятельностью компании

Сбербанк подал иск о банкротстве владельца ГК «Город» бизнесмена Артема Маневича. Об этом сообщили в понедельник в Арбитражном суде Петербурга и Ленинградской области.

Иск подали 2 февраля, сумма исковых требований, при этом, не уточняется. В Сбербанке отметили, что процедура личного банкротства Маневича не связана с деятельностью ГК «Город».

Артем Маневич — сын бывшего вице-губернатора Петербурга Михаила Маневича. Он является владелецем «Высоких энергостроительных технологий». Последняя — субподрядчик «Ленэнерго» и «ЛОЭСК». В минувшем году предприниматель купил ГК «Город». Компания возводит три жилых комплекса в Петербурге, которые в 2014 году Смольный внес в список проблемных.