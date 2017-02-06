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06.02.17 / 10:53 Новости / Петербург и Ленобласть

Сбербанк подал иск о банкротстве владельца ГК «Город»

Иск не связан с деятельностью компании

Северо-Западный банк Сбербанка

Фото: 360tv.ru

Сбербанк подал иск о банкротстве владельца ГК «Город» бизнесмена Артема Маневича. Об этом сообщили в понедельник в Арбитражном суде Петербурга и Ленинградской области.

Иск подали 2 февраля, сумма исковых требований, при этом, не уточняется. В Сбербанке отметили, что процедура личного банкротства Маневича не связана с деятельностью ГК «Город».

Артем Маневич — сын бывшего вице-губернатора Петербурга Михаила Маневича. Он является владелецем «Высоких энергостроительных технологий». Последняя — субподрядчик «Ленэнерго» и «ЛОЭСК». В минувшем году предприниматель купил ГК «Город». Компания возводит три жилых комплекса в Петербурге, которые в 2014 году Смольный внес в список проблемных.

По материалам: tass.ru
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Реплики

  1. Артур 06.02.2017 at 17:53

    За ним долги ещё числятся за компанию ВЭСТ, которую он возглавляет. В общем сомнительный руководитель с такой репутацией банкрота.

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