СМИ: Стоимость похода «Адмирала Кузнецова» к Сирии и обратно превысила 7,5 млрд рублей Сумма включает в себя расходы на топливо, авиацию и содержание личного состава

Стоимость похода авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов» к берегам Сирии и обратно составила более 7,5 млрд рублей. Об этом сообщает во вторник РБК.

По данным издания, стоимость похода составила от 7,5 млрд рублей до 10 млрд рублей. В сумму вошли расходы на топливо, авиацию и питание.

Напомним, «Адмирал Кузнецов» отправился к берегам Сирии в составе ударной корабельной группы Северного флота 15 октября. Целью похода стало «обеспечение военно-морского присутствия в оперативно важных районах Мирового океана». Судно впервые в истории военно-морского флота страны задействовало в бою палубную авиацию. Ожидается, что «Адмирал Кузнецов» вернется в Североморск в феврале текущего года.