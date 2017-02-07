Албин отменил указание перевести закупки некоторых комитетов Петербурга на одну электронную площадку Исполнил предписание УФАС

Вице-губернатор Петербурга Игорь Албин отменил указание перевести госзакупки подведомственных ему комитетов на отдельную электронную площадку. Об этом во вторник сообщили в УФАС по Петербургу.

В УФАС получили письмо из аппарата Албина. Он также рассказал, что одному работников его аппарата сделано предупреждение за ненадлежащую подготовку поручения. Госзакупки пообещали размещать на отобранных правительством России площадках.

Напомним, в декабре прошлого года Албин планировал перевести часть городских тендеров на электронную площадку АО «ЭТС». Однако УФАС обнаружило, что это лишает заказчиков Петербурга права самостоятельно выбрать площадку, а также нарушает закон о конкуренции. В результате ведомство сделало предупреждение чиновнику.