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07.02.17 / 18:35 Банки / Новости / Россия и мир / Финансы

Банк «Россия» запустил программу рефинансирования ипотеки

Кредит выдают от года до 25 лет

банк россия

Фото АБН

Банк «Россия» запустил программу рефинансирования ипотечных кредитов. Об этом сообщили в банке.

Кредит предоставляют от года до 25 лет. Клиенты банка могут получить от 500 тыс. до 15 млн рублей, но не более остатка ссудной задолженности.

Отметим, кредит предоставляют работникам бюджетных организаций, сотрудникам организаций — стратегических партнеров или корпоративных клиентов банка. При рефинансировании кредита, выданного на любые цели под залог имеющейся недвижимости, ставка увеличивается на 0,5 п. п. от базовых значений.

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