«Петербургский метрополитен» разрешил оформлять БСК онлайн Оплата тоже идет через интернет

ГУП «Петербургский метрополитен» разрешил учащимся, студентам и льготникам оформлять бесконтактные проездные через интернет. Об этом перевозчик рассказал в четверг.

«Петербургский метрополитен» совместно с ООО «Эверест» начали прием заявок на оформление проездных онлайн. Заказ льготных того, чтобы заказать карточку, нужно ввести серию и номер документа, дающего право на оформления льготной БСК, заполнить анкету и загрузить на сайт фотографию. Оплата также проходит онлайн. Заказать доставку карты можно в любой кассе станций метрополитена.

Напомним, с 1 января метрополитен ввел новые тарифы. Однократный проезд стоит 45 рублей. При этом по проездным и «Подорожнику» подорожание составило не более 7%. Для студентов ввели два новых типа проездных – только в метро и только в наземном транспорте.