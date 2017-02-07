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07.02.17 / 17:02 Новости / Общество / Петербург и Ленобласть

«Петербургский метрополитен» разрешил оформлять БСК онлайн

Оплата тоже идет через интернет

БСК онлайн

Фото АБН

ГУП «Петербургский метрополитен» разрешил учащимся, студентам и льготникам оформлять бесконтактные проездные через интернет. Об этом перевозчик рассказал в четверг.

«Петербургский метрополитен» совместно с ООО «Эверест» начали прием заявок на оформление проездных онлайн. Заказ льготных того, чтобы заказать карточку, нужно ввести серию и номер документа, дающего право на оформления льготной БСК, заполнить анкету и загрузить на сайт фотографию. Оплата также проходит онлайн. Заказать доставку карты можно в любой кассе станций метрополитена.

Напомним, с 1 января метрополитен ввел новые тарифы. Однократный проезд стоит 45 рублей. При этом по проездным и «Подорожнику» подорожание составило не более 7%. Для студентов ввели два новых типа проездных – только в метро и только в наземном транспорте.

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