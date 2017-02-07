Чистая прибыль Сбербанка по РСБУ в январе выросла в два раза год к году Составила 57,9 млрд рублей

Чистая прибыль Сбербанка по российским стандартам бухучета в январе 2017 года выросла в два раза год к году. Отчетность кредитно-финансовая организация опубликовала во вторник.

Чистая прибыль банка составила 57,9 млрд рублей. Чистый процентный доход дошел до отметки 95,9 млрд рублей, то есть вырос год к году на 12,5%, чистый комиссионный доход также увеличился – на 16,2%. Активы банка в январе сократились на 1,5% до 21,7 трлн рублей.

Отметим, в январе 2016 года чистая прибыль Сбербанка была равна 28,3 млрд рублей. За январь—сентябрь 2016 года чистая прибыль кредитно-финансовой организации составила более 400 млрд рублей. Этот показатель был в 2,5 раза выше, чем годом ранее за тот же период. Банк прогнозировал прибыль на 2016 год в размере 0,5 трлн рублей.