ЦСКА оформит трансфер Зегелара до конца февраля – Источник Стоимость трансфера не превысит 7 млн евро

ЦСКА оформит сделку по переходу защитника португальского «Спортинга» Марвина Зегелара до конца февраля. Об этом АБН во вторник рассказал источник, знакомый с работниками трансферного отдела московского клуба.

На футболиста претендовало несколько английских команд, но переход голландца сорвался в последний день европейского трансферного окна. По информации источника, стоимость трансфера не превысит 7 млн евро.

Отметим, в «Спортинг» Зегелар перешел в 2016 году из португальского Риу Ави. До этого он играл в «Блэкпуле», «Элязыгспоре» и «Аяксе». В текущем сезоне футболист сыграл в 13 матчах. Аналитики сайта transgermarkt.de оценивают игрока в 4 млн евро.