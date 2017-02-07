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07.02.17 / 16:47 Новости / Россия и мир / Спорт

ЦСКА оформит трансфер Зегелара до конца февраля – Источник

Стоимость трансфера не превысит 7 млн евро

ЦСКА Зегелар

Фото ryb.ru

ЦСКА оформит сделку по переходу защитника португальского «Спортинга» Марвина Зегелара до конца февраля. Об этом АБН во вторник рассказал источник, знакомый с работниками трансферного отдела московского клуба.

На футболиста претендовало несколько английских команд, но переход голландца сорвался в последний день европейского трансферного окна. По информации источника, стоимость трансфера не превысит 7 млн евро.

Отметим, в «Спортинг» Зегелар перешел в 2016 году из португальского Риу Ави. До этого он играл в «Блэкпуле», «Элязыгспоре» и «Аяксе». В текущем сезоне футболист сыграл в 13 матчах. Аналитики сайта transgermarkt.de оценивают игрока в 4 млн евро.

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