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07.02.17 / 17:54 Новости / Общество / Россия и мир

МГУ отказался рассматривать диссертацию Мединского

Диссертационный совет не усмотрел указаний на плагиат в работе министра

диссертация мединскогоМосковский государственный университет отказался рассматривать претензии к докторской диссертации главы Минкультуры Владимира Мединского. Об этом во вторник сообщил декан исторического факультета МГУ, профессор Иван Тучков.

Диссертационный совет не увидел оснований для того, чтобы рассматривать работу министра. В ней нет указаний на заимствования или нарушения процедуры защиты, пояснил профессор.

Напомним, весной прошлого года сетевое сообщество «Диссернет» оспорило докторскую диссертацию Мединского в Высшей аттестационной комиссии. Ученые-историки, которые входят в сообщество, заявили об отсутствие научной ценности в работе. Заседания по поводу диссертации министра проходили в Уральском федеральном университете и неоднократно переносились.

По материалам: interfax.ru
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