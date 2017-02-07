МГУ отказался рассматривать диссертацию Мединского Диссертационный совет не усмотрел указаний на плагиат в работе министра

Московский государственный университет отказался рассматривать претензии к докторской диссертации главы Минкультуры Владимира Мединского. Об этом во вторник сообщил декан исторического факультета МГУ, профессор Иван Тучков.

Диссертационный совет не увидел оснований для того, чтобы рассматривать работу министра. В ней нет указаний на заимствования или нарушения процедуры защиты, пояснил профессор.

Напомним, весной прошлого года сетевое сообщество «Диссернет» оспорило докторскую диссертацию Мединского в Высшей аттестационной комиссии. Ученые-историки, которые входят в сообщество, заявили об отсутствие научной ценности в работе. Заседания по поводу диссертации министра проходили в Уральском федеральном университете и неоднократно переносились.