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07.02.17 / 17:27 Новости / Россия и мир

Додон: Соглашение об ассоциации Молдавии с ЕС может быть расторгнуто

Восстановление отношений с Россией «жизненно важно» для Молдавии, считает президент

молдавия-tvc.ru_Соглашение об ассоциации Молдавии с Евросоюзом может быть расторгнуто. Такое заявление сделал во вторник президент страны Игорь Додон на встрече с председателем Совета Европы Дональдом Туском.

По его словам, после двух лет реализации соглашения об ассоциации с ЕС, ситуация в Молдавии ухудшиласб. В частности, по словам президента, ухудшение коснулось макроэкономических показателей, качества жизни, свободы СМИ, независимости институтов и индексов восприятия коррупции. Додон пообещал, что он поддержит расторжение соглашения в случае, если такой вопрос встанет в рамках референдума или на парламентских выборах.

При этом президент Молдавии заявил, что для страны «жизненно важно» восстановление отношений с Россией. Додон, по его словам, предложил Дональду Туску провести трехсторонние переговоры с участием РФ по торговому вопросу.

Напомним, Игорь Додон стал президентом Молдавии в ноябре прошлого года. На выборах он набрал около 55% голосов. Президент России Владимир Путин встретился с Додоном в середине января текущего года.

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