Дрозденко отчитал подчиненных за невыполнение объемов лесозаготовки Выполнили на 52% в 2016 году

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко раскритиковал работу комитета по природным ресурсам за невыполнение объемов лесозаготовки. Неудовольствие он выразил на заседании экологического совета во вторник, передает корреспондент АБН.

Глава региона отметил, что в 2016 году в ЛО процент санитарных рубок был выполнен лишь на 18%. В целом процент заготовки леса составил 52%.

«Отраслевая лесосека уменьшилась за счет сохранных лесов. В итоге мы сократили промышленную заготовку и не выполняем план по санитарной рубке. Мы, Ленобласть, лесной регион, а леса нет. Тут некоторые все сваливают на арендаторов земель. Но нужно тогда заставлять их выполнять договорные обязательства или разрывать контракты. Желаюших занять их место достаточно», — сказал Дрозденко. Также он предложил создать при правительстве ЛО рабочую группу по лесным вопросам.

Напомним, в 2016 году в Ленобласти был введен временный мораторий на санитарную рубку. Власти пошли на это из-за роста неконтролируемой лесозаготовки.