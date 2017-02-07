Движение «Руна» отказалось от сотрудничества с Надеждой Савченко Из-за разногласий

Общественное движение «Руна», который презентовала народный депутат Украины Надежда Савченко, отказалось с ней от сотрудничества. Объединение сообщило об этом накануне.

Разрыв сотрудничества связан с «разногласиями в видении базовых идеологических и структурно-организационных основ» организации. В то же время «Руна» не исключила возможности дальнейшего сотрудничества с Савченко в некоторых проектах.

Отметим, в конце декабря Савченко представила гражданскую платформу «Руна». Тогда она пояснила, что это не партия и не какой-либо политический проект. Народный депутат охарактеризовала организацию как «естественное объединение людей, которые слышат саму суть, саму идею, а не какие-то лозунги, какой-то популизм».

Финансирование должно было происходить за счет двух открытых фондов. Один из них зарегистрирован на Надежду Савченко, второй – на ее сестру Веру Савченко.