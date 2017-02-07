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07.02.17 / 21:29 Новости / Россия и мир / Экономика

Поставки РФ военной продукции в 2016 году принесли в бюджет $15 млрд

Гособоронзаказ выполнен на 99%

медведев рбк

Фото bc.ru

Экспорт российского вооружения в 2016 году принес с бюджет России порядка $15 млрд. Заявление во вторник сделал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на расширенном заседании фракции «Единая Россия».

По словам премьера, гособоронзаказ в минувшем году выполнен на 99% — это беспрецедентный результат, передает ТАСС. Подобные результаты, добавил он, позволяют Москве сохранять свои позиции на мировом рынке оружия.

Добавим, ранее первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин заявил, что любые траты на обороноспособность страны — обоснованы. При этом подобные расходы остаются закрытой частью бюджета. Отметим, что согласно данным СМИ, выход крейсера «Адмирал Кузнецов» к Сирии обошелся бюджету до 10 млрд рублей. В эту сумму вошло содержание личного состава, топливо и траты на авиацию крейсера.

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