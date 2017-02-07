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07.02.17 / 16:09 Новости / Россия и мир / Экономика

Электронные торги позволили сэкономить 100 млрд рублей – Рогозин

Цена в сфере госзакупок снизились примерно на 16%

электронные торгиПроведение электронных торгов позволило сэкономить порядка 100 млрд рублей в прошлом году. Об этом во вторник сообщил вице-премьер Дмитрий Рогозин.

«В среднем снижение цен при проведении электронных аукционов в прошлом году составило 16%. (…) В то время как снижение при проведении бумажных торгов составляет не более 2%», — сказал Рогозин.

Добавим, вице-премьер считает, что переход от бумажной к электронной форме позволит повысить эффективность торгов и снизить расходы бюджета. Рогозин подчеркнул, что в будущем запланирована интеграция специализированной электронной площадки в систему контроля финансовых потоков.

Отметим, в ноябре 2016 года «Ведомости» со ссылкой на письмо министра открытого правительства Михаила Абызова сообщили, что Минфин может стать единственным министерством, контролирующим государственные закупки. Это повысит эффективность контроля, считает Абызов.

По материалам: tass.ru
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