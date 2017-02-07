Электронные торги позволили сэкономить 100 млрд рублей – Рогозин Цена в сфере госзакупок снизились примерно на 16%

Проведение электронных торгов позволило сэкономить порядка 100 млрд рублей в прошлом году. Об этом во вторник сообщил вице-премьер Дмитрий Рогозин.

«В среднем снижение цен при проведении электронных аукционов в прошлом году составило 16%. (…) В то время как снижение при проведении бумажных торгов составляет не более 2%», — сказал Рогозин.

Добавим, вице-премьер считает, что переход от бумажной к электронной форме позволит повысить эффективность торгов и снизить расходы бюджета. Рогозин подчеркнул, что в будущем запланирована интеграция специализированной электронной площадки в систему контроля финансовых потоков.

Отметим, в ноябре 2016 года «Ведомости» со ссылкой на письмо министра открытого правительства Михаила Абызова сообщили, что Минфин может стать единственным министерством, контролирующим государственные закупки. Это повысит эффективность контроля, считает Абызов.