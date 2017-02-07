В Эрмитаже покажут архитектуру Кваренги в фотографиях В марте-апреле

В Эрмитаже весной покажут архитектуру Джакомо Кваренги на фотографиях. Об этом сообщили в музее.

На экспозиции представят наиболее значительные постройки архитектора, созданные в Петербурге и его окрестностях. Фотографии осенью 2016 года сделал сотрудник Эрмитажа Павел Демидов.

Выставка пройдет со 2 марта по 28 апреля. Ее покажут в фойе Эрмитажного театра.

Напомним, Кваренги родился в Италии, работал в Риме, а в 1779 году приехал в Петербург. Вскоре стал любимым архитектором Екатерины II. По его проектам в городе построили здания Академии наук, Ассигнационного банка, Смольного института, Мариинской больницы, Главной аптеки. Кваренги был автором интерьеров Зимнего дворца и Эрмитажа, в том числе Эрмитажного театра.