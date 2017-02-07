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07.02.17 / 19:24 Новости / Россия и мир

Опытный образец самолета Ил-96-400М построят за 4,7 млрд рублей

Первый образец планируют построить в 2019 году

Фото АБН

Фото АБН

На постройку опытного образца самолета  Ил-96-400М потратят более 4,743 млрд рублей. Информация об этом была во вторник была размещена на портале госзакупок.

Закупка осуществляется у единственного поставщика. Заказчиком стал «Авиационный комплекс имени С.В. Илюшина».

Ил-96-400М — пассажирская версия удлиненного самолета Ил-96. Вместимость воздушного судна составит около 400 пассажиров. Построить первый прототип планируется в 2019 году. С 2020 года по 2023 год Государственная транспортная лизинговая компания намерена принять пять самолетов.

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