Опытный образец самолета Ил-96-400М построят за 4,7 млрд рублей Первый образец планируют построить в 2019 году

На постройку опытного образца самолета Ил-96-400М потратят более 4,743 млрд рублей. Информация об этом была во вторник была размещена на портале госзакупок.

Закупка осуществляется у единственного поставщика. Заказчиком стал «Авиационный комплекс имени С.В. Илюшина».

Ил-96-400М — пассажирская версия удлиненного самолета Ил-96. Вместимость воздушного судна составит около 400 пассажиров. Построить первый прототип планируется в 2019 году. С 2020 года по 2023 год Государственная транспортная лизинговая компания намерена принять пять самолетов.