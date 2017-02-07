Все новости

07.02.17 / 19:04 Новости / Петербург и Ленобласть / Политика

Петербургские ректоры призвали Полтавченко завершить передачу Исаакия РПЦ к Пасхе

Ранее в Смольном говорили, что это займет несколько лет

полтав исак

коллаж АБН

Ректоры петербургских вузов призывают губернатора Георгия Полтавченко завершить передачу Исаакиевского собора Русской православной церкви к Пасхе (в этом году — 16 апреля). Соответствующее обращение около 30 руководителей учебных заведений приняли во вторник в ходе встречи со спикером городского парламента Вячеславом Макаровым.

Документ принят единогласно. Свои подписи поставили руководители Военмеха, ИТМО, СПбГУ (в лице проректора Ильи Дементьева), СПбГЭУ, СПбГУКИ, Северо-Западного института управления РАНХиГС, Аграрного университета, КИТа, ВМА им. Кирова, СПбГУПТД, Академии им. Штиглица и других вузов. Текст обращения подготовили заранее, а встреча со спикером Заксобрания оказалась удобной для его единовременного подписания.

Напомним, глава ЗС Вячеслав Макаров активно поддерживает передачу Исаакиевского собора РПЦ. Он осудил деятельность оппозиционных депутатов, которые не согласны с решением городских властей.

Официально о планах отдать Исаакий в пользование РПЦ губернатор Георгий Полтавченко заявил в январе. При этом в Смольном отметили, что процедура может занять несколько лет.

Метки: , ,

Вы можете следить за новостями АБН с помощью ВКонтакте, Facebook и Twitter

Реплики

  1. Олег 07.02.2017 at 20:28

    Хорошо бы потом не оказаться в ситуации описываемой пословицей «близок локоть, а не укусишь».

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

24SMI

  • Яндекс цитирования
  • Яндекс.Метрика
  • Рейтинг@Mail.ru
Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции
Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
© 2001-2017