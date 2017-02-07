Петербургские ректоры призвали Полтавченко завершить передачу Исаакия РПЦ к Пасхе Ранее в Смольном говорили, что это займет несколько лет

Ректоры петербургских вузов призывают губернатора Георгия Полтавченко завершить передачу Исаакиевского собора Русской православной церкви к Пасхе (в этом году — 16 апреля). Соответствующее обращение около 30 руководителей учебных заведений приняли во вторник в ходе встречи со спикером городского парламента Вячеславом Макаровым.

Документ принят единогласно. Свои подписи поставили руководители Военмеха, ИТМО, СПбГУ (в лице проректора Ильи Дементьева), СПбГЭУ, СПбГУКИ, Северо-Западного института управления РАНХиГС, Аграрного университета, КИТа, ВМА им. Кирова, СПбГУПТД, Академии им. Штиглица и других вузов. Текст обращения подготовили заранее, а встреча со спикером Заксобрания оказалась удобной для его единовременного подписания.

Напомним, глава ЗС Вячеслав Макаров активно поддерживает передачу Исаакиевского собора РПЦ. Он осудил деятельность оппозиционных депутатов, которые не согласны с решением городских властей.

Официально о планах отдать Исаакий в пользование РПЦ губернатор Георгий Полтавченко заявил в январе. При этом в Смольном отметили, что процедура может занять несколько лет.