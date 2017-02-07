К 2050 году РФ станет первой экономикой Европы — PwC Первое место займет Китай

К 2050 году Россия может стать первой экономикой Европы. Такой прогноз содержится в опубликованном во вторник докладе международной консалтинговой компании PricewaterhouseCoopers (PwC).

Первое место, согласно прогнозу, займет Китай. Далее следуют Индия, США, Индонезия и Бразилия, указано в исследовании. К 2050 году в списке лидирующих стран останутся только Россия и ФРГ, при этом Германия займет девятое место, считают в PwC.

Отметим, Центробанк оценил темпы роста ВВП России в 2018 году как невысокие. Для того, чтобы ВВП рос сильнее, нужны структурные преобразования и время, считают в регуляторе. Банк РФ прогнозирует прирост ВВП уже в I квартале нынешнего года.