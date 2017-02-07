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07.02.17 / 19:00 Новости / Общество / Россия и мир

В России могут ввести карточки на продукты

Программу продовольственной помощи планируют запустить уже в этом году

перекресток магазин супермаркет рыба морепродуктыВ России могут ввести карточки с баллами для обмена на продукты. Об этом во вторник сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров на заседании «Единой России».

Речь идет о программе продовольственной помощи населению. Согласно плану, нуждающимся россиянам будут перечислять на специальные карты балы для покупки продуктов отечественного производства – фруктов, овощей, мясной, молочной и рыбной продукции.

Программу могут запустить уже в этом году. Баллы на картах будут эквивалентами денег. Мантуров отметил, что программа прошла основные этапы согласования с ведомствами.

Добавим, по словам Мантурова, программа позволит малообеспеченным гражданам приобретать здоровое питание, а также поддерживать отечественных промышленников. Идею ввести такого рода карты озвучили в феврале 2015 года. В прошлом году Минпромторг оценивал стоимость этой программы на уровне 140 млрд рублей.

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