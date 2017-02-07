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07.02.17 / 19:38 Новости / Россия и мир / Спорт

Источник: «Спартак» может перехватить Касереса у «Локомотива»

На защитника претендует английский «Саутгемптон»

касерес«Спартак» включился в борьбу с «Локомотивом» за защитника Мартина Касереса. Об этом АБН рассказал в среду источник, знакомый с руководством «железнодорожников».

На уругвайца также претендует несколько английских клубов, включая «Саутгемптон», сообщил источник. В «Спартак» или «Локомотив» футболист может перейти на правах свободного агента, так как контракт с «Ювентусом» он расторг летом прошлого года.

Отметим, ранее 29-летний защитник проходил медосмотр в итальянском «Милане» но стороны не договорились об условиях зарплаты футболиста. До «Ювентуса» Касерес играл за «Севилью», «Барселону» и «Вильяреал». В составе туринцев защитник пять раз выигрывал чемпионат Италии и дважды кубок и суперкубок страны. За сборную Уругвая в 2011 году футболист завоевал Кубок Америки.

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