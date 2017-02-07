Дрозденко заявил об отсутствии диалога между Петербургом и Ленобластью по «Красному бору» Проблему полигона должен решать город

Петербург и Ленинградская область не слышат друг друга при обсуждении проблем полигона ТБО «Красный бор». Об этом губернатор 47-го региона Александр Дрозденко сказал во вторник на заседании общественного экологического совета, передает корреспондент АБН.

Также Александр Дрозденко высказал неудовольствие тем, что областные власти не были приглашены на совещание по полигону с участием министра природных ресурсов и экологии Сергея Донского.

«С одной стороны это показало, что собственник полигона — Петербург, и что он должен решать эту проблему. Но правильно было бы позвать нас. Мы будем занимать свою позицию последовательно. Она не изменилась. Полигон в нынешнем виде требует срочной рекультивации», — заявил Дрозденко.

Напомним, ранее министр Сергей Донской в рамках визита в етербург провел совещание по вопросу ликвидации накопленного экологического ущерба на полигоне «Красный бор». В мероприятии приняли участие депутаты Госдумы и петербургские чиновники. До этого депутаты городского ЗакСа решили, что «Красный бор» нужно передать федеральным властям. Правительство Ленобласти эту идею не поддерживает.