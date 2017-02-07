Главы МИД России и Германии обсудили активизацию работы «нормандской четверки» И поговорили о состоянии российско-немецких отношений

Руководители дипломатических ведомств России и Германии (Сергей Лавров и Зигмар Габриэль) по телефону обсудили активизацию работы «нормандской четверки». Российский МИД сообщил об этом во вторник.

Министры обсудили возможности обеспечения безопасности на Донбассе и продвижении политического процесса. Кроме того, стороны обратили внимание на актуальное состояние российско-немецких отношений и встречу глав дипведомств стран-участник G20 в Бонне.

Ранее, напомним, российский президент Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель также по телефону договорились провести новую встречу в «нормандском формате». Президент РФ обратил внимание госпожи Меркель на итоги мониторинга миссии ОБСЕ на Донбассе, подтвердившем, что эскалация конфликта произошла из-за действий украинской армии. Украинские силовики попытались военным путем изменить ситуацию на линии соприкосновения.