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07.02.17 / 23:14 Новости / Политика / Россия и мир

Главы МИД России и Германии обсудили активизацию работы «нормандской четверки»

И поговорили о состоянии российско-немецких отношений

Фото АБН

Фото АБН

Руководители дипломатических ведомств России и Германии (Сергей Лавров и Зигмар Габриэль) по телефону обсудили активизацию работы «нормандской четверки». Российский МИД сообщил об этом во вторник. 

Министры обсудили возможности обеспечения безопасности на Донбассе и продвижении политического процесса. Кроме того, стороны обратили внимание на актуальное состояние российско-немецких отношений и встречу глав дипведомств стран-участник G20 в Бонне.

Ранее, напомним, российский президент Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель также по телефону договорились провести новую встречу в «нормандском формате». Президент РФ обратил внимание госпожи Меркель на итоги мониторинга миссии ОБСЕ на Донбассе, подтвердившем, что эскалация конфликта произошла из-за действий украинской армии. Украинские силовики попытались военным путем изменить ситуацию на линии соприкосновения.

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