В Ленобласти появится комиссия по реализации экологического просвещения Дрозденко готов подписать распоряжение

В Ленинградской области появится комиссия по реализации полномочий экологического образования. Эту инициативу общественников во вторник поддержал губернатор ЛО Александр Дрозденко, передает корреспондент АБН.

Кроме того, в правительстве создадут рабочую группу, контролирующую работу в сфере экопросвещения на местах. С такими инициативами на заседании совета по экологии выступила президент АНО «Северо-Западный центр поддержки экологического образования» Елена Тутынина. По ее словам, пока в области работа в сфере эко-просвещения идет «фрагментарно и разрозненно», несмотря на принятый ранее законопроект. Экологи настаивают на максимально скором решении поставленных вопросов. Александр Дрозденко отметил, что органы могут быть созданы по распоряжению губернатора. Областной глава попросил членов экологического совета провести всю необходимую подготовительную работу.

Напомним, в Ленобласти в 2016 году был принят закон об экологическом образовании, просвещении и формировании экологической культуры. Решение о его разработке было принято экологическим советом.