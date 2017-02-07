MDK не смогло оспорить экспертизу по материалам группы «ВКонтакте» В течение месяца можно обжаловать решение суда

Компания «Сарафанка» (ей принадлежит товарный знак MDK) не смогла оспорить экспертизу по материалам группы «ВКонтакте», которая привела к закрытию сообщества в соцсети. Это следует из данных, опубликованных в картотеке Арбитражного суда Петербурга.

Компания обратилась в суд, чтобы признать недействительным экспертное заключение специалистов РГПУ им. Герцена по группе MDK. Изначально производство по делу было приостановлено, однако «Сарафанка» оспорила решение суда в апелляции, и дело направили на рассмотрение.

«В удовлетворении требований отказать», — говорится в резолютивной части. В течение месяца компания может обжаловать данное решение в Тринадцатом арбитражном апелляционном суде.

Напомним, Смольнинский районный суд Петербурга признал запрещенной информацию сообщества MDK в октябре 2015 года. Инстанция вынесла постановление об ограничении к ней доступа.

В августе 2016 года в суд обратилась прокуратура Петербурга. Информацию MDK признали запрещенной к распространению на территории РФ.