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07.02.17 / 17:29 Новости / Общество / Россия и мир

MDK не смогло оспорить экспертизу по материалам группы «ВКонтакте»

В течение месяца можно обжаловать решение суда

MDK vkКомпания «Сарафанка» (ей принадлежит товарный знак MDK) не смогла оспорить экспертизу по материалам группы «ВКонтакте», которая привела к закрытию сообщества в соцсети. Это следует из данных, опубликованных в картотеке Арбитражного суда Петербурга.

Компания обратилась в суд, чтобы признать недействительным экспертное заключение специалистов РГПУ им. Герцена по группе MDK. Изначально производство по делу было приостановлено, однако «Сарафанка» оспорила решение суда в апелляции, и дело направили на рассмотрение.

«В удовлетворении требований отказать», — говорится в резолютивной части. В течение месяца компания может обжаловать данное решение в Тринадцатом арбитражном апелляционном суде.

Напомним, Смольнинский районный суд Петербурга признал запрещенной информацию сообщества MDK в октябре 2015 года. Инстанция вынесла постановление об ограничении к ней доступа.

В августе 2016 года в суд обратилась прокуратура Петербурга. Информацию MDK признали запрещенной к распространению на территории РФ.

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