Театр «Мюзик-холл» закроют на реконструкцию в начале 2018 года На строительные работы потратят не менее 4 млрд рублей

Петербургский театр «Мюзик-холл» закроют на реконструкцию в начале 2018 года. Об этом АБН во вторник сообщила менеджер театра по рекламе и PR Елена Кириллова.

По ее словам, строительные работы займут около двух лет, и театр откроют только к 2020 году. На проект потратят не менее 4 млрд рублей. Кириллова также отметила, что все средства выделят из городского бюджета.

Отметим, в последний раз театр капитально ремонтировали в 1980 году. Власти Петербурга провели косметический ремонт фасада здания в 2008 году. Ранее СМИ сообщали, что на реконструкцию «Мюзик-холл» закроют в 2017 году.