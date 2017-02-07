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07.02.17 / 17:32 Новости / Россия и мир

На выплаты молодым семьям на приобретение жилья в Новгородской области направят более 19 млн рублей

В рамках госпрограммы «Доступная среда»

Фото АБН

Фото АБН

На выплаты молодым семьям на приобретение или строительство жилья в Новгородской области направят 19,098 млн рублей. Об этом сообщили в правительстве региона во вторник.

Средства распределены бюджетам муниципальных районов и городского округа. В бюджет Великого Новгорода на 2017 и плановый период 2018 и 2019 годов внесли поправки  в рамках государственной программы России «Доступная среда». Согласно им, бюджет увеличен на 1,48 млн рублей.

Кроме того, еще 541,7 млн рублей выделили на строительство школы. Образовательное учреждение построят в районе ул. Псковской в Великом Новгороде. Для соблюдения уровня софинансирования субсидий за счет перераспределения расходов областного бюджета дополнительно выделили средства на строительство здания школы бюджету города в размере 18,23 млн рублей.

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