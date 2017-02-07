В Госдуме назвали любые расходы на оборону обоснованными «Мы хотим, чтобы у нас армия была боеготовая?»

Любые расходы на обороноспособность страны обоснованы. Такое заявление сделал во вторник первый зампред комитета Государственной думы по обороне Александр Шерин.

«Мы хотим, чтобы у нас армия была боеготовая? Мы хотим, чтобы наши самолеты садились на палубу и взлетали с нее? Тогда «Адмирал Кузнецов» должен выходить в море! И не просто возле берега ходить, а выполнять боевые задачи», — сказал Шерин.

При этом он отказался сообщить о том, какая сумма была заложена в бюджет на поход крейсера «Адмирал Кузнецов» к берегам Сирии. «Расходы на оборону — это закрытая часть бюджета», — сказал Шерин.

Напомним, ранее РБК опубликовало исследование о том, сколько стоил поход авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов» к берегам Сирии. По подсчетам издания, он обошелся бюджету в 7,5-10 млрд рублей. В сумму вошли расходы на содержание лично состава, топливо и затраты на авиацию.