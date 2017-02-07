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07.02.17 / 22:41 Новости / Россия и мир / Экономика

Чистая прибыль S&P Global за 2016 год выросла в 1,8 раза

Выручка выросла на 7%

Фото vedomosti.ru

Фото vedomosti.ru

Чистая прибыль компании S&P Global за 2016 год выросла в 1,8 раза до $2,228 млрд. Отчетность компания представила во вторник. 

Чистая прибыль на акцию (разводненная) по итогам 2016 года составила $7,94. Годом ранее было только $4,21. Год к году выручка компании поднялась на 7% и достигла $5,611 млрд.

Добавим, что ранее компания S&P Global называлась McGraw Hill Financial. Организация, существующая с 1917 года, сменила название в апреле минувшего года. Одно из направлений корпорации — финансовые услуги. Кроме того, она занимается телевещанием и издательской деятельностью. Организации принадлежит одно из крупнейших рейтинговых агенств S&P и деловое издание BusinessWeek.

 

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