Чистая прибыль S&P Global за 2016 год выросла в 1,8 раза Выручка выросла на 7%

Чистая прибыль компании S&P Global за 2016 год выросла в 1,8 раза до $2,228 млрд. Отчетность компания представила во вторник.

Чистая прибыль на акцию (разводненная) по итогам 2016 года составила $7,94. Годом ранее было только $4,21. Год к году выручка компании поднялась на 7% и достигла $5,611 млрд.

Добавим, что ранее компания S&P Global называлась McGraw Hill Financial. Организация, существующая с 1917 года, сменила название в апреле минувшего года. Одно из направлений корпорации — финансовые услуги. Кроме того, она занимается телевещанием и издательской деятельностью. Организации принадлежит одно из крупнейших рейтинговых агенств S&P и деловое издание BusinessWeek.