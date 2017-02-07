Отмену Obamacare законодательно оформят до конца 2017 года — СМИ Важно сколько потребуется времени для отката реформы

Отмену медицинской реформы экс-президента США Барака Обамы Obamacare законодательно оформят до конца 2017 года. Спикер палаты представителей США Пол Райан заявил об этом во вторник.

Как передает CNN, сроки отмены реформы известны точно. Райан указал, что самое важное — сколько потребуется времени для отката реформы на практике.

Добавим, что президент США Дональд Трамп подписал указ об отмене Obamacare 21 января этого года. При этом он заявлял, что контр-реформа может быть отложена на 2018 год. Самостоятельно американский президент не может отменить действие Obamacare. Ему необходимо получить разрешение Конгресса США.