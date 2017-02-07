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07.02.17 / 22:15 Новости / Россия и мир / Экономика

Фильм «Притяжение» остался лидером российского проката по итогам выходных

Собрал 271,4 млн рублей

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Фото belrynok.com

Фантастический фильм «Притяжение» остался лидером российского проката по итогам выходных. Таковы данные портала kinobusiness.com, приведенные во вторник.

За выходные фильм собрал 271,4 млн рублей. Падение сборов относительно предыдущей недели — 33%. На втором месте новичок проката — фильм «Звонки». Лента собрала свыше 118 млн рублей. На третьем месте фильм «Белерина», собравший больше 64 млн рублей (сокращение сборов на 22% неделя к неделе).

Добавим, на вручении кинопремии «Блокбастер» самой кассовой российской лентой минувшего года признан фильм «Экипаж». Кино собрало больше 1,5 млрд  рублей. Абсолютный лидер проката — анимационный фильм «Зверополис», получивший 2,2 млрд рублей. Российский фильм, собравший больше всего в зарубежном прокате — «Он дракон» ($9,08 млн).

 

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