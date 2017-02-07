Фантастический фильм «Притяжение» остался лидером российского проката по итогам выходных. Таковы данные портала kinobusiness.com, приведенные во вторник.
За выходные фильм собрал 271,4 млн рублей. Падение сборов относительно предыдущей недели — 33%. На втором месте новичок проката — фильм «Звонки». Лента собрала свыше 118 млн рублей. На третьем месте фильм «Белерина», собравший больше 64 млн рублей (сокращение сборов на 22% неделя к неделе).
Добавим, на вручении кинопремии «Блокбастер» самой кассовой российской лентой минувшего года признан фильм «Экипаж». Кино собрало больше 1,5 млрд рублей. Абсолютный лидер проката — анимационный фильм «Зверополис», получивший 2,2 млрд рублей. Российский фильм, собравший больше всего в зарубежном прокате — «Он дракон» ($9,08 млн).