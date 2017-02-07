Правительство не станет ограничивать срок бесплатной приватизации жилья Предложил Медведев

Правительство решило не ограничивать срок бесплатной приватизации жилья. Об этом во вторник сообщила пресс-секретарь премьер-министра Наталья Тимакова.

Отказаться от ограничения сроков бесплатной приватизации накануне предложил премьер-министр Дмитрий Медведев. Это произошло в ходе совещания, и присутствовавшие на нем члены «Единой России», а также профильные министры поддержали инициативу председателя правительства, рассказала Тимакова.

Отметим, накануне зампред профильного комитета Государственной думы России по ЖКХ Александр Сидякин сообщил, что российские власти планируют продлить бесплатную приватизацию жилья. Он предположил, что ее пролонгируют до 2019 года или бессрочно. Добавим, приватизация жилья неоднократно продлевалась с 2010 года.