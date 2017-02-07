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07.02.17 / 18:04 Новости / Политика / Россия и мир

Путин подписал закон о декриминализации побоев в семье

Переводят в разряд административных правонарушений

Путин декриминализация побоев

Коллаж АБН

Президент России Владимир Путин подписал закон о декриминализации побоев в семье. Официальный документ опубликовали во вторник.

Закон переводит побои в отношении близких родственников в разряд административных правонарушений. Это правило действует только в том случае, если подобный инцидент случился впервые.

Напомним, Госдума приняла этот закон 27 января. Совет Федерации – 1 февраля. Ранее ответственность за такое преступление было уголовным. В правительстве заявляют, что корректировки к закону позволяют трактовать неоднозначную статью 116 УК РФ. Ее приняли в июле 2016 года. Поправки к закону вызвали неоднозначную реакцию в обществе.

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