Участник экосовета при правительстве ЛО назвал неадекватной представленную Смольным Путину информацию по «Красному Бору» Экологи требуют от власти принять меры

На заседании общественного экологического совета при губернаторе Ленинградской области назвали неадекватной информацию по «Красному Бору», которую Петербург предоставил президенту РФ Владимиру Путину. Такое заявление во вторник сделал глава Тельмановского поселения Тосненского района Юрий Кваша, передает корреспондент АБН.

Речь идет об обращении губернатора Петербурга Георгия Полтавченко к президенту о включении «Красного Бора» в реестр федеральных полигонов.

«В обращении есть информация о том, что уже была проведена оценка ущерба, нанесенного полигоном. Эта информация неадекватна, кто готовил это обращение, непонятно. На сегодняшний день накопленный экологический ущерб не оценен. Это действительно нужно сделать», — сказал Юрий Кваша.

Кваша выступил с критикой действий городских властей в отношении полигона ТБО «Красный Бор». Муниципал отметил, что на объекте до сих пор нет оборудования, которое могло бы очищать стоки. Кроме того, по мнению Кваши, на полигоне нет и специалистов, способных адекватно обслуживать опасный объект.

Экосовет заявил о необходимости принятия мер безопасности по «Красному Бору» со стороны Ленобласти. Так, экологи заявили о том, что нужно установить посты для наблюдения за сбросами и оперативного сбора проб стоков.

Напомним, ранее губернатор ЛО Александр Дрозденко заявил об отсутствии диалога между Петербургом и Ленобластью по «Красному Бору». Полигон принадлежит городу. Смольный хочет передать его федералам. Полигон для утилизации токсичных отходов «Красный Бор» расположен в Тосненском районе Ленинградской области. На его территории находится около 2 млн тонн токсичных отходов, которые свозились туда в течение 40 лет со всей страны.