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07.02.17 / 16:56 Новости / Россия и мир / Экономика

Международные резервы России выросли на $12,8 млрд в январе

И превысили $390 млрд

деньги валютаМеждународные резервы России выросли на $12,8 млрд в январе. Об этом во вторник сообщили в Центробанке страны.

Международные резервы выросли на 3,4%. Они составили $390,6 млрд.

Добавим, по состоянию на 1 января объем резервов превышал $377 млрд. За неделю с 20 по 27 января международные резервы страны увеличились на $6,6 млрд.

Международные резервы представляют собой высоколиквидные иностранные активы, которые находятся в распоряжении российского правительства и ЦБ. Они состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования, резервной позиции в МВФ и средств в иностранной валюте.

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