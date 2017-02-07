Россельхознадзор запретит импорт птицеводческой продукции из 15 стран Европы Но временно

Россельхознадзор запретит ввоз птицеводческой продукции из 15 европейских стран в Россию. Запрет вступит в силу 8 февраля, сообщило ведомство во вторник.

Речь о временном запрете на мясо птицы и продуктов из него, включая корма. Запрет вводится для Великобритании, Австрии, Болгарии, Венгрии, Греции, Германии, Италии и т.д. Учитывая, что против мяса птицы из ЕС уже действует продовольственное эмбарго в рамках контр-санкций Москвы, запрет Россельхознадзора подразумевает, что он будет действовать, даже если Евросоюз снимет свои санкции.

Добавим, ранее Россельхознадзор вводил ограниченный запрет на поставку птицеводческой продукции из отдельных европейских регионов, где происходили вспышки птичьего гриппа. Тем не менее, запрет не охватывал государства в целом. Точечный запрет ведомство сохранило для инкубационного яйца. Отметим, что большинство видом птичьего гриппа не опасны для людей, но некоторые вызывают осложнения.