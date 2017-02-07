Президент Литвы выступила за сохранение санкций против РФ Из-за того, что на Украине ухудшилась обстановка

Президент Литвы Даля Грибаускайте выступила за сохранение санкций против России. Об этом она заявила во вторник.

«Мы договорились, что до тех пор, пока минские договоренности не реализованы, санкции и критический подход будут преобладать в нашей позиции», — сказала президент. Она добавила, что ситуация на Украине ухудшается, что «вызывает у европейцев большое беспокойство».

Отметим, в конце января на Донбассе ухудшилась обстановка. Столкновения прошли в районе Авдеевки. Погибли десять человек, около 250 мирных жителей покинули город. Жилые дома и объекты инфраструктуры получили повреждения.