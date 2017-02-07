Все новости

07.02.17 / 17:27 Новости / Россия и мир

Президент Литвы выступила за сохранение санкций против РФ

Из-за того, что на Украине ухудшилась обстановка

ГрибаускайтеПрезидент Литвы Даля Грибаускайте выступила за сохранение санкций против России. Об этом она заявила во вторник.

«Мы договорились, что до тех пор, пока минские договоренности не реализованы, санкции и критический подход будут преобладать в нашей позиции», — сказала президент. Она добавила, что ситуация на Украине ухудшается, что «вызывает у европейцев большое беспокойство».

Отметим, в конце января на Донбассе ухудшилась обстановка. Столкновения прошли в районе Авдеевки. Погибли десять человек, около 250 мирных жителей покинули город. Жилые дома и объекты инфраструктуры получили повреждения.

По материалам: tass.ru
Метки: , ,

Вы можете следить за новостями АБН с помощью ВКонтакте, Facebook и Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

24SMI

  • Яндекс цитирования
  • Яндекс.Метрика
  • Рейтинг@Mail.ru
Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции
Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
© 2001-2017