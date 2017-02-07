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07.02.17 / 17:05 Новости / Россия и мир

Аграрии Ставрополья получили скидку в 1,3 млрд рублей на приобретение техники в 2016 году

Аграрии региона купили 954 единицы техники в 2016 году

пшеница-сельское-хозяйство-assalam.ru_Суммарный размер скидки, который аграрии Ставропольского края получи на приобретение техники в 2016 году составил 1,3 млрд рублей. Об этом сообщили в правительстве региона во вторник.

В прошлом году, аграрии региона купили 954 единицы техники. Это почти на 60% больше, чем в 2015 году.

В настоящее время, по данным министерства сельского хозяйства региона, аграрии используют 19,5 тыс. тракторов. Кроме того, у них в наличии 8,3 тыс. грузовых автомобилей, 6,5 тыс. зерноуборочных и 468 кормоуборочных комбайнов. При этом, 80% зерноуборочных комбайнов российского производства.

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