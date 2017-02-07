Смольный призвали отказаться от закупки троллейбусов с большим автономным ходом Дорого и неэффективно

Депутат Законодательного Собрания Петербурга Борис Вишневский призывает власти города отказаться от закупки дорогостоящих троллейбусов с большим автономным ходом. Соответствующее обращение парламентарий направил во вторник в комитет по транспорту.

Вишневский указывает, что такие троллейбусы стоят гораздо больше. При этом они не испытаны в условиях петербургской зимы. Народный избранник сомневается, что большие аккумуляторы троллейбусов выдержат 10 лет эксплуатации. Кроме того, отсутствует план ввода новых маршрутов специально для такого транспорта.

Вместо троллейбусов с большим автономным ходом Вишневский предлагает закупит больше обычных троллейбусов большой вместимости. Это будет дешевле.

Отметим, ранее в Смольном сообщили о планах закупить 100 троллейбусов за 2,1 млрд рублей. Такой подвижной состав может ходить автономно до 30 км. Официально закупки приурочены в чемпионату мира по футболу 2018 года. Также городские власти изучают возможность использования электробусов.