Ученые успешно испытали мужской контрацептив На обезьянах и кроликах

Американские исследователи объявили об успехе испытаний контрацептива для мужчин. Ученые Калифорнийского университета и сотрудники Parsemus Foundation опубликовали результаты исследования накануне.

Ученые работали над средством контрацепции, получившим название RISUG (Reversible inhi­bi­tion of sperm under guid­ance). Этот метод заключается во введении в семявыносящий проток биосовместимых гелей, которые перекрывают его просвет. Гель при необходимости вымывается из протока, что делает весь процесс обратимым. Гель разработала некоммерческая организация Parsemus Foundation.

Vasalgel был испытан на кроликах и показал стопроцентную эффективность. Позже новый метод контрацепции ученые испытали на макаках. В эксперименте участвовали 16 взрослых самцов. За время исследования ни одна самка макаки не забеременела, однако в одном из случаев возникло осложнение – неправильно введение геля одному из самцов привело к образованию гранулемы, что потребовало проведения односторонней вазэктомии.