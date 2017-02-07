Минпромторг выразил готовность подписать контракт с Mercedes о строительстве завода в РФ «Контракт еще не подписан, но все решения приняты»

Министерство промышленности и торговли России готово подписать контракт о строительстве завода Mercedes на территории страны. Об этом сообщил во вторник глава Минпромторга Денис Мантуров.

«Контракт еще не подписан, но все решения приняты. Мы исходим из того, что коллеги должны быть в первую очередь сами заинтересованы в этом решении. Мы исходим из того, что они должны в ближайшее время выйти с инициативой подписания. Мы готовы к этому», — сказал министр.

Напомним, соглашение о строительстве завода Mercedes-Benz в Подмосковье было подписано в июне прошлого года в рамках Петербургского экономического форума. Тогда инвестиции в проект оценивались в 300 млн евро. Ожидается, что мощность завода составит 25-30 тыс. автомобилей в год. Денис Мантуров ранее заявлял, что строительство предприятия начнется в 2018 году. Выпуск автомобилей планируется начать через три года.