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08.02.17 / 00:15 Новости / Политика / Россия и мир

Опрос: Макрон стал лидером предвыборной гонки во Франции

Он обходит Марин Ле Пен во втором туре

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Фото eadaily.com

Экс-министр экономики Франции Эммануэль Макрон стал лидером предвыборной гонки в стране. Таковы данные опроса исследовательской группы IFOP. Представленные во вторник. 

Макрон, как передает Reuters, опередил лидера партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен, если они будут оба бороться на майских выборах президента Франции. Во втором туре Макрон наберет 64% голосов, утверждают социологи.

Добавим, ранее в аналогичных условиях лидировал лидер партии «Союз за народное движение» Франсуа Фийон. Он также должен был набрать 64% голосов против Ле Пен. Против Макрона Фийон набирал только 48% голосов. Опрос проводился в начале 2017 года.

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