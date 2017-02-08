Министром образования США стала Бетси Девос Пришлось вмешаться вице-президенту Пенсу

Министром образования США стала юрист Бетси Девос. Сенат США утвердил ее на посту во вторник.

Как передает Associated Press, Девос утвердили с небольшим перевесом голосов «За». Сенаторы разделились поровну — против Бетс голосовали демократы. Вице-президент США Майк Пенс использовал свой голос, чтобы утвердить кандидатуру Девос.

Добавим, американским сенаторам потребовались неоднократные слушания по поводу кандидатуры Девос. На первых слушаниях 17 января Девос уклонялась от ответов, чем вызвала неприятие Сената. Сама Девос — республиканка. В Мичиганском отделении партии она состоит с 1982 года. Руководила им с 1996 по 2000 годы.