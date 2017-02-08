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08.02.17 / 01:42 Новости / Россия и мир / Экономика

Росавиация аннулировала лицензии двух авиакомпаний

Проблемы с двигателями

Небо фото с сайта fotkidepo.ru

Фото fotkidepo.ru

Росавиация аннулировала лицензии двух авиакомпаний - «Бурятские авиалинии» и «Пионер-региональные авиалинии». Ведомство сообщило об этом во вторник.

«Бурятские авиалинии» лишись лицензии, потому что выполняли полеты с истекшим ресурсом двигателей. «Пионер-региональные авиалинии» — летала на самолетах других компаний, которые не были включены в ее собственный сертификат эксплуатанта.

Добавим, что парк «Бурятских авиалиний» состоял из одного Ан-24РВ и двух вертолетов Ми-8ТВ. У второй компании было пять самолетов Ан-24. Сертификат летной годности был только о трех из них. Аннулированные лицензии не восстанавливаются.

 

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