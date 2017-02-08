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08.02.17 / 16:01 Новости / Петербург и Ленобласть

Авиакомпания «Россия» назвала самолет «Гатчина»

Название получил Boeing 737-800

авиакомпания россияАвиакомпания «Россия» присвоила самолету Boeing 737-800 имя «Гатчина». Об этом сообщили в авиакомпании в среду.

Boeing 737-800 «Гатчина» рассчитан на перевозку 150 пассажиров экономического класса обслуживания и 8 — бизнес-класса. Воздушное судно стало 29 в парке «России», получившим название города и украшенным его символикой.

В 1909 году в Министерство императорского двора дало разрешение на устройство аэродрома в Гатчине. Он предназначался для испытаний и полетов аэропланов. В 1950-е годы на аэродроме проводились исследования по созданию радионавигационных средств для авиации, средств для обеспечения регулярного воздушного движения. В 1970-е годы аэродром передали под жилое строительство.

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Реплики

  1. Сергей. Житель Гатчины. 08.02.2017 at 19:27

    Я считаю это оскорблением для Гатчины, и всей РУССКОЙ авиации. Назвать Американский самолет именем города РУССКОЙ Воинской Славы и колыбели РУССКОЙ авиации. ПОЗОР!!! Советую «манагерам» от рекламы хотя бы иногда включать голову.

  2. Любушкина 09.02.2017 at 08:42

    А вот я думаю, что это весьма достойный поступок — назвать именем города Гатчины такой достойный и современный самолёт как Боинг. Вывероятно до сих пор на Ан-2 летаете

  3. Сергей. Житель Гатчины. 09.02.2017 at 16:31

    Ну, если так рассуждать, то лучше иметь над головой Ан-2, чем В-52. Тоже достойный и тоже «Боинг».

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