Авиакомпания «Россия» назвала самолет «Гатчина»

Авиакомпания «Россия» присвоила самолету Boeing 737-800 имя «Гатчина». Об этом сообщили в авиакомпании в среду.
Boeing 737-800 «Гатчина» рассчитан на перевозку 150 пассажиров экономического класса обслуживания и 8 — бизнес-класса. Воздушное судно стало 29 в парке «России», получившим название города и украшенным его символикой.
В 1909 году в Министерство императорского двора дало разрешение на устройство аэродрома в Гатчине. Он предназначался для испытаний и полетов аэропланов. В 1950-е годы на аэродроме проводились исследования по созданию радионавигационных средств для авиации, средств для обеспечения регулярного воздушного движения. В 1970-е годы аэродром передали под жилое строительство.
Реплики
Я считаю это оскорблением для Гатчины, и всей РУССКОЙ авиации. Назвать Американский самолет именем города РУССКОЙ Воинской Славы и колыбели РУССКОЙ авиации. ПОЗОР!!! Советую «манагерам» от рекламы хотя бы иногда включать голову.
А вот я думаю, что это весьма достойный поступок — назвать именем города Гатчины такой достойный и современный самолёт как Боинг. Вывероятно до сих пор на Ан-2 летаете
Ну, если так рассуждать, то лучше иметь над головой Ан-2, чем В-52. Тоже достойный и тоже «Боинг».