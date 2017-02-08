Авиакомпания «Россия» назвала самолет «Гатчина» Название получил Boeing 737-800

Авиакомпания «Россия» присвоила самолету Boeing 737-800 имя «Гатчина». Об этом сообщили в авиакомпании в среду.

Boeing 737-800 «Гатчина» рассчитан на перевозку 150 пассажиров экономического класса обслуживания и 8 — бизнес-класса. Воздушное судно стало 29 в парке «России», получившим название города и украшенным его символикой.

В 1909 году в Министерство императорского двора дало разрешение на устройство аэродрома в Гатчине. Он предназначался для испытаний и полетов аэропланов. В 1950-е годы на аэродроме проводились исследования по созданию радионавигационных средств для авиации, средств для обеспечения регулярного воздушного движения. В 1970-е годы аэродром передали под жилое строительство.