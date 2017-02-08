Сбербанк провел первую электронную регистрацию ипотеки на первичном рынке В Пскове

Клиент псковского отделения Сбербанка подал заявку на регистрацию договора долевого участия при покупке недвижимости в новостройке в электронном виде. Об этом в среду сообщил Сбербанк. Клиент псковского отделения Сбербанка подал заявку на регистрацию договора долевого участия при покупке недвижимости в новостройке в электронном виде. Об этом в среду сообщил Сбербанк.

Клиент подал документы прямо из офиса застройщика. Процедура заняла около 15 минут. По словам представителя Сбербанка, зарегистрированный договор придет клиенту на электронный адрес в течение пяти-семи дней.

Напомним, онлайн-регистрация документов появилась год назад в рамках совместного проекта Сбербанка и Росреестра. Ранее услуга была доступна лишь покупателям вторичного жилья. Подобная процедура осуществилась на первичном рынке впервые.