Сбербанк провел первую электронную регистрацию ипотеки на первичном рынке
В Пскове
Клиент псковского отделения Сбербанка подал заявку на регистрацию договора долевого участия при покупке недвижимости в новостройке в электронном виде. Об этом в среду сообщил Сбербанк.
Клиент подал документы прямо из офиса застройщика. Процедура заняла около 15 минут. По словам представителя Сбербанка, зарегистрированный договор придет клиенту на электронный адрес в течение пяти-семи дней.
Напомним, онлайн-регистрация документов появилась год назад в рамках совместного проекта Сбербанка и Росреестра. Ранее услуга была доступна лишь покупателям вторичного жилья. Подобная процедура осуществилась на первичном рынке впервые.
Реплики
Класс! Даже в банк идти не нужно теперь. Всё на месте у застройщика в офисе можно сделать.