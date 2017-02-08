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08.02.17 / 19:29 Банки / Новости / Россия и мир / Финансы

Сбербанк провел первую электронную регистрацию ипотеки на первичном рынке

В Пскове

Сбербанк электронная регистрация ипотекиКлиент псковского отделения Сбербанка подал заявку на регистрацию договора долевого участия  при покупке недвижимости в новостройке в электронном виде. Об этом в среду сообщил Сбербанк.

Клиент подал документы прямо из офиса застройщика. Процедура заняла около 15 минут. По словам представителя Сбербанка, зарегистрированный договор придет клиенту на электронный адрес в течение пяти-семи дней.
Напомним, онлайн-регистрация документов появилась год назад в рамках совместного проекта Сбербанка и Росреестра. Ранее услуга была доступна лишь покупателям вторичного жилья. Подобная процедура осуществилась на первичном рынке впервые.
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Реплики

  1. Фадей 08.02.2017 at 22:55

    Класс! Даже в банк идти не нужно теперь. Всё на месте у застройщика в офисе можно сделать.

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