Сбербанк выдал «Мегафону» 35 млрд рублей на покупку акций Mail.Ru Кредит до 2024 года

Сбербанк выдал «Мегафону» кредит в размере 35 млрд рублей на покупку акций Mail.Ru. Компании сообщили об этом в среду.

Полученный кредит «Мегафон» направит на покупку 15,2% акций уставного капитала Mail.Ru Group, которые представляют 63,8% голосующих акций. Кредит предоставлен до 2024 года.

В рамках соглашения со Сбербанком «Мегафон» улучшил условия по уже существующим кредитным линиям, общий объем которых составляет 97,2 млрд рублей Банк снизил процентные ставки и решил пересмотреть условия досрочного погашения.

Отметим, о планах приобрести акции Mail.Ru «Мегафон» объявил в декабре. Компания хочет приобрести долю группы USM. Сделка оценивается в $740 млн.