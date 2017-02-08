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08.02.17 / 12:19 Новости / Россия и мир

Сбербанк выдал «Мегафону» 35 млрд рублей на покупку акций Mail.Ru

Кредит до 2024 года

Мегафон

Фото: plusworld.ru

Сбербанк выдал «Мегафону» кредит в размере 35 млрд рублей на покупку акций Mail.Ru. Компании сообщили об этом в среду.

Полученный кредит «Мегафон» направит на покупку 15,2% акций уставного капитала Mail.Ru Group, которые представляют 63,8% голосующих акций. Кредит предоставлен до 2024 года.

В рамках соглашения со Сбербанком «Мегафон» улучшил условия по уже существующим кредитным линиям, общий объем которых составляет 97,2 млрд рублей Банк снизил процентные ставки и решил пересмотреть условия досрочного погашения.

Отметим, о планах приобрести акции Mail.Ru «Мегафон» объявил в декабре. Компания хочет приобрести долю группы USM. Сделка оценивается в $740 млн.

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Реплики

  1. Апач 08.02.2017 at 16:49

    Очень выгодная покупка акций одной из самых востребованных компаний РФ. Мегафону крупно повезло, что нашёлся вовремя кредитор и они себе смогли отхватить такой жирный кусок, который в дальнейшем их будет постоянно кормить.

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