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08.02.17 / 01:18 Новости / Политика / Россия и мир

Парламент Шотландии проголосовал против запуска Brexit

И хотят референдум о независимости

arcticaoy.ru шотландия

Фото arcticaoy.ru

Парламент Шотландии проголосовал против начала выхода Великобритании из Евросоюза (Brexit). Решение парламентарии вынесли накануне.

Согласно данным Reuters, первый министр Шотландии Никола Стерджен заявил, что это голосование — показатель, могут ли интересы и желания шотландцев звучать в рамках процесса Великобритании. Также Шотландия, добавил он, должна иметь право на проведение референдума о независимости.

 

Добавим, ранее в британском парламенте завершились прения о законопроекте, дающему старт переговорам между Лондоном и Брюсселем о Brexit. Большая часть законодателей поддержали выход из европейского содружества. Он может начаться уже 9 марта этого года.

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