Парламент Шотландии проголосовал против запуска Brexit И хотят референдум о независимости

Парламент Шотландии проголосовал против начала выхода Великобритании из Евросоюза (Brexit). Решение парламентарии вынесли накануне.

Согласно данным Reuters, первый министр Шотландии Никола Стерджен заявил, что это голосование — показатель, могут ли интересы и желания шотландцев звучать в рамках процесса Великобритании. Также Шотландия, добавил он, должна иметь право на проведение референдума о независимости.

Добавим, ранее в британском парламенте завершились прения о законопроекте, дающему старт переговорам между Лондоном и Брюсселем о Brexit. Большая часть законодателей поддержали выход из европейского содружества. Он может начаться уже 9 марта этого года.