Все новости

09.02.17 / 13:45 Новости / Общество / Петербург и Ленобласть

Сбербанк бесплатно сводил в Русский музей 54 тыс. человек

Банк отметил свое 175-летие

В рамках акции «бесплатный четверг» осенью прошлого года в Русский музей за счет Сбербанка сходили 54 тыс. человек. Об этом в четверг журналистам рассказал директор музей Владимир Гусев.

Всего было восемь бесплатных четвергов. В среднем в каждый из них музей принял по восемь тыс. человек.

Напомним, в прошлом году Сбербанк в честь своего 175-летия договорился с рядом музеев России о бесплатных днях для посещения. В Москве свободным был вход в Государственный музей изобразительных искусств им. А. С Пушкина, в Петербурге — в Русский музей и в Эрмитаж.

Метки: ,

Вы можете следить за новостями АБН с помощью ВКонтакте, Facebook и Twitter

Реплики

  1. Спасибо 09.02.2017 at 17:33

    Мы даже дважды попали на бесплатные четверги. Первый раз в Эрмитаж, второй раз Русский музей посетили.

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

24SMI

  • Яндекс цитирования
  • Яндекс.Метрика
  • Рейтинг@Mail.ru
Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции
Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
© 2001-2017