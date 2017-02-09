Сбербанк бесплатно сводил в Русский музей 54 тыс. человек Банк отметил свое 175-летие

В рамках акции «бесплатный четверг» осенью прошлого года в Русский музей за счет Сбербанка сходили 54 тыс. человек. Об этом в четверг журналистам рассказал директор музей Владимир Гусев.

Всего было восемь бесплатных четвергов. В среднем в каждый из них музей принял по восемь тыс. человек.

Напомним, в прошлом году Сбербанк в честь своего 175-летия договорился с рядом музеев России о бесплатных днях для посещения. В Москве свободным был вход в Государственный музей изобразительных искусств им. А. С Пушкина, в Петербурге — в Русский музей и в Эрмитаж.