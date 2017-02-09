Все новости

09.02.17 / 16:10 Новости

Сбербанк выпустил «Карту с большими бонусами»

Платиновая карта Visa

Сбербанк "Карта с большими бонусами"Сбербанк выпустил новую карту — «Карту с большими бонусами». Об этом в банке сообщили в четверг.

Это платиновая карта Visa, она позволяет возвращать до 10% от стоимости покупок. Сбербанк обещает более выгодные условия получения баллов «Спасибо» для этой карты и расширенные возможности списания бонусов. Отметим, теперь клиент может в онлайне обменять бонусы на авиабилеты по всему миру, развлечения (билеты в театры, на концерты и шоу), а также на такси.

Отметим, в программе «Спасибо от Сбербанка» более 50 партнеров. Всего более 72 000 точек по всей стране. Отметим, раньше карты категории Platinum могли оформить только клиенты, которых обслуживали в канале «Сбербанк Премьер».

Метки:

Вы можете следить за новостями АБН с помощью ВКонтакте, Facebook и Twitter

Реплики

  1. Армен 09.02.2017 at 19:42

    Для высокого уровня карты и большее количество бонусов полагается, в принципе это свойственно. Платиновому клиенту самые привлекательные привилегии.

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

24SMI

  • Яндекс цитирования
  • Яндекс.Метрика
  • Рейтинг@Mail.ru
Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции
Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
© 2001-2017