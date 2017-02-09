Сбербанк выпустил «Карту с большими бонусами» Платиновая карта Visa

Сбербанк выпустил новую карту — «Карту с большими бонусами». Об этом в банке сообщили в четверг.

Это платиновая карта Visa, она позволяет возвращать до 10% от стоимости покупок. Сбербанк обещает более выгодные условия получения баллов «Спасибо» для этой карты и расширенные возможности списания бонусов. Отметим, теперь клиент может в онлайне обменять бонусы на авиабилеты по всему миру, развлечения (билеты в театры, на концерты и шоу), а также на такси.

Отметим, в программе «Спасибо от Сбербанка» более 50 партнеров. Всего более 72 000 точек по всей стране. Отметим, раньше карты категории Platinum могли оформить только клиенты, которых обслуживали в канале «Сбербанк Премьер».